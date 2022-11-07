Резников: в Украину прибыли зенитно-ракетные комплексы NASAMS и Aspide

Министр обороны Украине Алексей Резников сообщил, что в страну прибыли зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS и Aspide. Об этом он сообщил на своих страницах в социальных сетях.

Резников подчеркнул, что ЗРК NASAMS и Aspide уже находятся на территории Украины и в скором времени поступят на вооружение украинской армии. Он поблагодарил за оказанную помощь США, Норвегию и Испанию.

Ранее помощник министра обороны США по космической политики Джон Плам сообщил, что украинской стороне переданы восемь зенитно-ракетных комплексов NASAMS, однако не уточнил срок прибытия в страну. Он также отметил, что еще несколько комплексов «на подходе».

По словам Плама, он не знает, где находятся комплексы, однако однозначно они находятся в пути. При этом он рассказал только про NASAMS, но ничего не сказал про ЗРК Aspide.

В Пентагоне ранее заявили, что в скором времени завершат подготовку украинских военнослужащих для работы с зенитно-ракетными комплексами NASAMS. Информацию подтвердил глава Пентагона Ллойд Остин.