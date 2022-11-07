Глава Минобороны Польши Блащак заявил о расширении базы ВВС США в Повидзе

Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак анонсировал расширение американской военно-воздушной базы в Великопольском воеводстве.

7 ноября глава Министерства национальной обороны Польши Мариуш Блащак в своём официальном пресс-релизе заявил, что польское правительство инвестировало средства в базу в Повидзе, где расквартирована боевая авиационная бригада Соединенных Штатов, вооруженная ударными вертолётами Apache.

Блащак отметил, что в обозримом будущем на данной базе в Великопольском воеводстве создадут специальные ангары для вертолётов военно-воздушных сил США, которые будут поддерживать не только польские силы, но и Североатлантический альянс.