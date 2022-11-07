Путин: 50 тысяч мобилизованных принимают участие в боевых действиях в зоне СВО

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что около 50 тысяч мобилизованных граждан принимают участие в боевых действиях в зоне проведения спецоперации.

В понедельник, 7 ноября 2022 года, президент России Владимир Путин в своём официальном пресс-релизе сообщил о том, что в настоящее время около 80 000 мобилизованных граждан находятся на Донбассе.

Путин также добавил, что 50 000 из общего числа прошедших подготовку мобилизованных россиян уже принимают непосредственное участие в боевых действиях в рамках специальной военной операции России в Украине.