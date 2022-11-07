Атомная российская подлодка «Генералиссимус Суворов» завершила испытания в Белом море
Михаил Будниченко : атомный подводный крейсер стратегического назначения «Генералиссимус Суворов» завершил все этапы испытаний.
7 ноября гендиректор АО ПО "Севмаш" Михаил Будниченко сообщил представителям средств массовой информации, что атомный подводный крейсер "Генералиссимус Суворов" завершил запланированные этапы испытаний в акватории Белого моря.
Будниченко уточнил, что "Генералиссимус Суворов" относится к четвертому поколению атомоходов проекта "Борей-А" и в его проекте реализованы принципиально новые технические решения, усовершенствовано оборудование, повышена безопасность, выполнен комплекс работ по импортозамещению.
Сообщается, что атомную лодку подготовят для передачи ВМФ России и данный крейсер пополнит и усилит группировку атомных подводных лодок Тихоокеанского флота.
Опубликовано: Елена Калиновская
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