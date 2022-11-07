Правительство Алжира подало заявку на вступление в БРИКС

В понедельник вечером алжирские власти подали заявление на вступление страны в БРИКС.

7 ноября пресс-служба правительства Алжира сообщила, что страна начала свой путь на получение статуса члена БРИКС, уже подав заявку на вступление в организацию. К текущему моменту регулярными членами БРИКС являются Россия, Китай, Бразилия, Индия и ЮАР.

Примечательно, что ранее в Министерстве иностранных дел Китая публиковали информацию о том, что некоторые государства очень хотят примкнуть к блоку БРИКС уже в ближайшее время. Среди таких стран в МИД Китая выделили Турцию, Индонезию, Египет и Саудовскую Аравию. Теперь к ним добавился Алжир.