Правительство Алжира подало заявку на вступление в БРИКС
В понедельник вечером алжирские власти подали заявление на вступление страны в БРИКС.
7 ноября пресс-служба правительства Алжира сообщила, что страна начала свой путь на получение статуса члена БРИКС, уже подав заявку на вступление в организацию. К текущему моменту регулярными членами БРИКС являются Россия, Китай, Бразилия, Индия и ЮАР.
Примечательно, что ранее в Министерстве иностранных дел Китая публиковали информацию о том, что некоторые государства очень хотят примкнуть к блоку БРИКС уже в ближайшее время. Среди таких стран в МИД Китая выделили Турцию, Индонезию, Египет и Саудовскую Аравию. Теперь к ним добавился Алжир.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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