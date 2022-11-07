Писатель Лев Толстой жил в Чечне, писал о ее жителях, и в его честь назвали крупное селение Толстой-юрт

На территории Чечни существует достаточно большое селение с непривычным для региона названием Толстой-юрт, названное в честь русского писателя Льва Толстого.

Чеченское селение Толстой-юрт можно ассоциировать с двумя знаковыми событиями. В этих краях некоторое время проживал и писал о местных жителях русский писатель Лев Николаевич Толстой, и в 2005-м году на его территории ликвидировали Аслана Масхадова, второго президента Ичкерии.

Но нас более всего интересует, почему столь крупный населенный пункт для сельского региона, где проживает около десяти тысяч человек, получил свое название в честь русского писателя? А причина тому действительно есть.

Село Толстой-юрт появляется на картах региона еще с начала восемнадцатого века. Но тогда оно имело другое название Девкар-Эвла, что в переводе означает аул гордых предков. Имя Льва Толстого селение получило потому, что писатель здесь проживал достаточно продолжительный период времени.

Впервые Толстой прибыл в Чечню в 1851-м году. Его брат был военным и его направили сюда на службу. Для Льва Николаевича прибытие в регион было способом укрыться от карточных долгов, а также сэкономить средства, ведь жизнь на Кавказе в девятнадцатом веке стоила дешевле, чем в Санкт-Петербурге или Москве.

Поселился писатель в станице Старогладовской, приезжал на территорию современного города Грозный, который тогда был крепостью, и завел кровную дружбу с военным переводчиком Садо Месербиевым. Они в знак дружбы обменялись ценными друг для друга вещами: писатель подарил Садо наручные часы, а переводчик свою шашку, которую сегодня можно увидеть в музее писателя в Ясной Поляне.

Эта дружба была не только на словах, но и на деле. Толстой стал артиллеристов, участвовал в борьбе с отрядами Шамиля, и чуть не погиб, но Садо удалось его спасти почти чудом. Потом он выручал Толстого не единожды, например, однажды отыграл его долг в семьсот пятьдесят рублей, что по тем временам было значительной суммой.

В тот период Толстой стал увлекаться чеченской культурой и языком. Сохранились записи чеченских песен, сделанные рукой писателя на кириллице. Уехал он из Чечни в 1854-м году, но сохранил о себе добрую память.

В станице Старогладовской есть музей Льва Толстого, который чудом спасли в девяностые во время войны. Сделать это было непросто, но местные жители не позволили украсть из музея ни одного экспоната. Именем писателя село стало называться в 1977-м году. Тут же живет и Садо Месербиев, заместитель премьер-министра, потомок, и тезка друга Льва Николаевича.