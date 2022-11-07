Путин: 80 тысяч мобилизованных находятся в зоне СВО, 50 тысяч участвуют в боях

Владимир Путин рассказал о количестве мобилизованных россиян, которое было переброшено в зону специальной военной операции.

Вечером понедельника Владимир Путин публично заявил, что 80 тысяч мобилизованных граждан Российской Федерации уже переброшены в зону спецоперации на территории Украины и освобождённых регионов, которые вошли в состав России. По словам Путина, из них 50 тысяч военнослужащих сейчас участвуют в боевых действиях.

Примечательно, что ранее Владимир Путин рассказал, что в ходе частичной мобилизации на воинскую службу в России было призвано 318 тысяч граждан.