Путин: 80 тысяч мобилизованных находятся в зоне СВО, 50 тысяч участвуют в боях
Владимир Путин рассказал о количестве мобилизованных россиян, которое было переброшено в зону специальной военной операции.
Вечером понедельника Владимир Путин публично заявил, что 80 тысяч мобилизованных граждан Российской Федерации уже переброшены в зону спецоперации на территории Украины и освобождённых регионов, которые вошли в состав России. По словам Путина, из них 50 тысяч военнослужащих сейчас участвуют в боевых действиях.
Примечательно, что ранее Владимир Путин рассказал, что в ходе частичной мобилизации на воинскую службу в России было призвано 318 тысяч граждан.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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