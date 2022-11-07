Русский друг и соратник Рамзана Кадырова, Даниил Мартынов: кто он, и как ему удалось подружиться с главой Чеченской республики

Среди людей, приближенных к Рамзану Кадырову можно увидеть человека славянской наружности: это друг и соратник чеченского главы, Даниил Мартынов.

Этого человека можно достаточно часто видеть рядом с Рамзаном Кадыровым на публичных мероприятиях. Суровый парень с черной бородой. Издалека он практически неотличим от местных жителей, но, если подойти поближе, становится очевидным, что человек этот европейской внешности.

Сегодня он уже полковник ФСБ, а в прошлом член группы Альфа, Даниил Мартынов. Он публичный человек, выступает на чеченском телевидении по различным актуальным темам, но все же раскрывает Даниил о себе далеко не все. Как же так получилось, что он вошел в консервативный круг приближенных Рамзана Кадырова?

А началось все еще в девяностые годы. Мартынов был офицером спецподразделения, а потом в 2005-м году участвовал в спецоперациях против чеченских боевиков. Там-то и познакомились будущий глава Чеченской республики и этот отважный русский парень. Они быстро подружились на почве общего дела.

Когда Кадыров создавал свое подразделение силовиков в начале 2010-х годов, то в первую очередь он позвал проверенного друга Даниила Мартынова, который стал обучать бойцов спецназа СОБР Терек, а также личную охрану Рамзана Ахматовича. Ему дали должность помощника Кадырова по силовому блоку. А с 2017-го года Мартынов стал уже заместителем командира Росгвардии на территории Чечни.

Мартыновский Терек превратился в элитный отряд, который победил на соревнованиях среди спецназовцев в Иордании в 2015-м году, а потом отлично показал себя во время конфликта в Сирии.

Кроме этого, Даниил Мартынов создал в Гудермесе Российский университет спецназа, куда мечтают попасть на обучение многие спецназовцы. А еще Мартынов изобрел боевую машину багги Чаборз.

Но полностью чеченцем он не стал. Даниил Мартынов поддерживает русскую общину в Чечне, в частности помог построить православный храм Святой Варвары. Поэтому его уважают и чеченцы, и русские.

В 2022-м году Даниил Мартынов занимался подготовкой добровольцев, и сам ездил с ними в горячие точки. Одной из самых продвинутых тренерских технологий Мартынова является захват живыми элитных инструкторов и бойцов противника.

Даниил Мартынов сегодня живет на два города: Грозный и Москву. Он женат, у него растут трое детей. Сегодня поговаривают, что боевой спецназовец может получить пост заместителя министра МЧС по гражданской обороне, а, возможно, и самого министра. Вот только захочет ли этот бравый парень, привыкший к столь активному и даже экстремальному образу жизни, круто ее поменять. Поживем-увидим!