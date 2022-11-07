Высоцкий, Зыкина, Магомаев, Русланова, Антонов сколотили себе многомиллионное состояние в Советском Союзе, где это было почти невозможно

Некоторые из советских звезд эстрады смогли, несмотря на все ограничения, зарабатывать огромные гонорары в СССР, и были настоящими миллионерами.

Советская идеология прославляла идеи всеобщего равенства, а богатство рассматривалось как буржуазный пережиток. Но все же были редкие примеры незаурядного таланта некоторых эстрадных звезд, который позволял им зарабатывать действительно большие деньги. Так, кто же был миллионером в СССР?

Одним из богатейших советских звезд был Муслим Магомаев. Его великолепный, неподражаемый по мощности голос открывал ему возможности стать звездой эстрады даже на Западе. После концерта в Париже в 1966-м году ему предложили выгодный годовой контракт в Европе, но певец отказался, и вернулся на родину.

Официально артисты в Советском союзе не могли зарабатывать более трехсот рублей за выступление. Магомаев едва не угодил под суд, когда согласился помочь филармонии в Ростове-на-Дону, дав десяток концертов, за которые ему предложили тройную ставку. Артиста даже выслали в Баку, и стали убирать из телеэфиров.

Но к нему на помощь пришел Юрий Антонов, а потом и Ильхам Алиев, который в будущем станет азербайджанским президентом. Заручившись поддержкой влиятельных поклонников, артист смог получать левые деньги, и проверяющие делали вид, что не замечают этого.

У Магомаева была шикарная квартира в Леонтьевском переулке, две квартиры в Баку, и впечатляющий особняк на Николиной горе. И это только то, что было очевидным. Певец не выставлял свое богатство напоказ, был щедр с друзьями и близкими, ведь главным в его жизни была музыка, а не деньги. Только один предмет роскоши всегда был с ним. Бриллиантовый перстень, подаренный иранским шахом.

Ничуть не меньше зарабатывал и Юрий Антонов, который привозил с гастролей наличные деньги в прямом смысле в рюкзаках. Большую их часть он тратил на создание и поддержание своего сценического образа. Певец всегда любил украшения, и однажды купил кольцо стоимостью двухкомнатной квартиры в Москве.

Впечатляющая коллекция украшений общей стоимостью до тринадцати миллионов долларов была и у Людмилы Зыкиной. Потом ее наследники выставили украшения на аукцион. Столь сильной любовью к драгоценностям Зыкина обязана Лидии Руслановой, которая однажды заметила, что королеве русской песни не пристало обвешиваться побрякушками. В начале карьеры певица действительно носила дешевую бижутерию.

А страстью самой Руслановой была мебель и антиквариат. Певица, которой в детские годы приходилось просить милостыню старалась заработать как можно больше. Когда ее арестовали по сфабрикованному делу в 1948-м году, у нее забрали шестнадцать килограммов драгоценностей. Певица отсидела в тюрьме пять лет, и вышла на свободу только после смерти Сталина. Вернули ей только ее сто три картины из огромной коллекции предметов искусства.

Состоятельным был и артист Владимир Высоцкий. За одиннадцать концертов во время гастролей в Канаде он получил более тридцати двух тысяч долларов. Одевался артист только в дорогих заграничных бутиках, и часто менял машины, не только отечественные, но и покупал иномарки. У него тоже была черная касса, позволявшая зарабатывать до пяти тысяч рублей за один концерт. Но большая часть денег уходила на лечение артиста от алкоголизма и наркомании.