Полина Гагарина великолепно поет вживую: кто еще из певиц не прибегает к фонограмме

Среди современных эстрадных звезд есть пять певиц, которые обходятся без фанеры, ведь у них прекрасные мощные голоса от природы.

Сегодня на эстраде среди звезд нередким является использование фонограммы по причине недостаточно сильного голоса исполнителя. Этим грешат многие кумиры, но есть пять певиц, чьи вокальные данные позволяют петь вживую.

Среди них хрупкая красавица Полина Гагарина. Певица очень много работала над своим голосом. Она закончила музыкальную школу и эстрадно-джазовое училище, где поразила приемную комиссию еще на этапе вступительных экзаменов. Путь на большую сцену Гагариной открыла Фабрика звезд, после чего стартовала ее сольная карьера.

Но изначально она не была особенно успешной. И только после песни Спектакль окончен Полина стала настоящей звездой, способной собирать огромные залы зрителей. Она обладает природным сильным голосом и принципиально поет только вживую.

Рано начала певческую карьеру и Ани Лорак. После победы в конкурсе Первоцвет в четырнадцатилетнем возрасте на певицу обратил внимание музыкальный продюсер Юрий Фалеса, и предложил ей работать вместе.

Потом были победы в других конкурсах Утренняя звезда, Таврийские игры, Червона рута. Сейчас певица популярна не только на просторах СНГ, но и среди западной публики. У нее выпущено двадцать дисков, два из которых стали платиновыми. Голосовой диапазон Ани Лорак составляет четыре с половиной октавы. К слову, рекорд в пять октав принадлежит Уитни Хьюстон. И певица доказывает это живыми концертами.

Уфимка Земфира взорвала российский шоу-бизнес в девяностые годы. Сочетая классический и поп-рок, а также нетривиальные тексты песен и уникальный голос, певица смогла практически сразу завоевать отечественный Олимп шоу-бизнеса.

Земфира выпустила семь альбомов и обзавелась армией поклонников, которые очень уважают ее за то, что она всегда поет только живым голосом. Правда в последнее время концерты она дает не так уж и часто, поэтому поклонники их очень и очень ждут.

Зарифа Мгоян, более известная публике как певица Зара закончила музыкальную школу с красным дипломом. В двенадцатилетнем возрасте ее заметил композитор Олег Кваша, записал с ней несколько песен, которые принесли Заре первую популярность. Потом были победы в музыкальных конкурсах, и, наконец, Фабрика звезд, которая обеспечила Заре путь в отечественный шоу-бизнес. Победительницей она не стала, но в число финалистов вошла. Зара тоже отвергает фонограмму на концертах.

А вот Ирина Дубцова стала победительницей четвертого сезона проекта Фабрика звезд. Музыкальная карьера ее началась после того, как она стала петь в проекте Джем, который создали ее родители.

А потом ее заметил продюсер Игорь Матвиенко, набиравший исполнительниц в коллектив Девчонки, куда и попала Ирина. После Фабрики звезд она выпустила один за одним два альбома и много гастролировала, выступая всегда только самостоятельно.