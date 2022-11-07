Минобороны Турции: Анкара предложит России продлить зерновую сделку на год
В Минобороны Турции рассказали о намерениях Тайипа Эрдогана предложить продлить на один год зерновую сделку.
Вечером 7 ноября пресс-служба Министерства обороны Турции сообщила, что турецкое правительство планирует обратиться ко всем остальным участникам зерновой сделки в лице властей России, Украины и администрации Организации объединённых наций с предложением о продлении данного соглашения на один календарный год.
Президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявил, что совместно с Владимиром Путиным они договорились о вывозе российского зерна в беднейшие страны на безвозмездной основе.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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