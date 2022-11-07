Бурановские бабушки стали звездами после Евровидения 2012: где они, и чем занимаются сегодня

Коллектив из пожилых женщин в национальных костюмах с потрясающими голосами стал настоящим открытием Евровидения в 2012-м году.

В 2012-м году на международном конкурсе Евровидение второе место досталось аутентичному коллективу из России Бурановские бабушки. Они стали звездами практически в один момент, покорив публику необычным сценическим образом и впечатляющими голосами. Поэтому поклонникам интересно, что стало с ними после триумфального выступления на Евровидении.

Забегая вперед, скажем, что коллектив по-прежнему существует, дает концерты и участвует в конкурсах. Правда, не в первоначальном составе, и дожили до сегодняшнего дня не все бабушки.

А история Бурановских бабушек началась сорок лет назад, когда в селе Бураново в Удмуртии образовался хор, разросшийся до фольклорного ансамбля из четырнадцати человек. Потом он сократился наполовину, и представлял собой самодеятельный коллектив, выступавший для сельчан с удмуртскими народными песнями.

Все изменилось в 2008-м году, когда Бурановских бабушек пригласили выступить в Ижевске в молодежном клубе, и спеть рок на удмуртском языке. Они исполнили Город золотой и Звезду по имени Солнце, запись разлетелась по Интернету, и коллектив в мгновение ока стал знаменитым.

Необычное сочетание народной музыки и современных мотивов так полюбилось публике, что Бурановские бабушки расширили свой репертуар, перепевая хиты российских и заграничных исполнителей на английском, русском и удмуртском языках. Первая попытка прорваться на Евровидение была ими предпринята в 2010-м году, но оказалась неудачной.

Но пройти строгий отбор им удалось только два года спустя, и занять на конкурсе почетное второе место. Потом начались гастроли по всей стране и за рубежом. Но в 2014-м году продюсер Ксения Рубцова уволила солисток и набрала новый коллектив из более молодых исполнительниц. Певицы утратили авторское право и на свои песни, и даже на название.

Они не могли даже гастролировать за пределами своей республики, а внутри нее пришлось поменять название на Бабушки из Бураново. Заработанные деньги Бабушки потратили на строительство церкви и дома милосердия в своем родном селе.

Двух из восьми участниц сейчас уже нет в живых: Елизаветы Петровны Зарбатовой и Натальи Яковлевны Пугачевой. Первая ушла из жизни в 2014-м, а вторая в 2019-м году. Остальные же живы, здоровы и полны творческих планов и идей, и радуются тому, что теперь могут выступать самостоятельно, и совершенно не держат зла на своего продюсера.