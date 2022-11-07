Бывшая чирлидерша Ли Соль-Джу стала женой грозного северокорейского президента Ким Чен Ына

Первую леди Северной Кореи зовут Ли Соль-Джу, и до того, как выйти замуж за Ким Чен Ына девушка выступала как чирлидерша.

О личной жизни северокорейского лидера Ким Чен Ына известно немногое, как вообще внешний мир мало знает об этом закрытом от посторонних глаз государстве. Но все же известно, что он состоит в официальном браке с некоей Ли Соль-Джу. Так кто же она, первая леди Северной Кореи?

Ли Соль-Джу родилась в 1989-м году, получила образование в Китае, где обучалась музыке и вокалу, а также была танцовщицей в группе поддержки до того, как ее заметил будущий муж. К слову, многие факты биографии девушки засекречены, и неизвестны даже самим северокорейцам.

Большинство информации получено благодаря усилиям западной прессы, которая смогла выудить некоторые факты из данных американской разведки. После того, как она вышла замуж, из северокорейской прессы исчезли все упоминания о ее деятельности до момента вступления в брак, чтобы никто не мог узнать ничего провокационного о первой леди. Теперь ее официально зовут Товарищ Ли.

Известно, что в 2005-м году Ли Соль-Джу была в составе команды чирлидинга в поездке в Южную Корею, где проходили соревнования по легкой атлетике, и северокорейская сборная участвовала в них.

С Ким Чен Ыном Ли Соль-Джу познакомилась на концерте классической музыки. На первых порах влюбленные старались скрывать свои отношения. Но в 2011-м году, когда проходили похороны отца нынешнего северокорейского лидера Ким Чен Ира, девушка появилась в компании своего будущего мужа. Но официального заявления они тогда не делали, и многие думали, что Ли Соль-Джу просто родственница семьи.

После вступления в брак девушка практически потеряла право даже появляться на улице без сопровождения мужа. Даже с собственной семьей ей общаться отныне нельзя. Неясно, кто ее мать, но отец работал военным врачом.

Известно, что у пары родилось трое детей, которым сейчас одиннадцать семь и три года. Но пол известен только у среднего ребенка. Это девочка. Информация просочилась в западную прессу, благодаря Деннису Родману. Баскетболист подружился с Ким Чен Ыном, и бывал у него в гостях. Родман даже удостоился небывалой чести: ему довелось подержать новорожденную тогда девочку на руках.

Несмотря на все ограничения, нужно отметить, что Ли Соль-Джу является самой публичной из всех первых леди Северной Кореи. Ее предшественницам было и вовсе запрещено появляться на публике. Также ей одной разрешено из всего сопровождения президента не надевать значок с его изображением.