Полковник милиции ДНР Жога: территория Донецкого аэропорта полностью зачищена
Полковник Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР), командир разведывательного батальона «Спарта» Артем Жога сообщил, что территория Донецкого аэропорта полностью зачищена от ВСУ.
По его словам, украинские военные отброшены за трассу М-4. С 2015 года здания аэропорта контролировали силы ДНР, но незанятые позиции оставались в районе Опытного.
Жога утверждает, что территории были взяты больше месяца назад, но флаг на них водрузили только сейчас, после окончательной зачистки.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал об уничтожении группы украинских военных, которые пытались прорваться в Донецкий аэропорт.
Опубликовано: Светлана Репина
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