Рогов: Украина пытается подкупить сотрудников Запорожской АЭС
Член ВГА Запорожской области Владимир Рогов обвинил власти Украины в попытках подкупить сотрудников ЗАЭС в Энергодаре.
7 ноября российское новостное агентство ТАСС, со ссылкой на заявление председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, сообщило о попытках киевского режима подкупить сотрудников Запорожской атомной электростанции.
Рогов утверждает, что высшее политическое руководство Украины пытается саботировать работу ЗАЭС в Энергодаре, а также сорвать запланированный запуск энергоблоков.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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