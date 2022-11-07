Рогов: Украина пытается подкупить сотрудников Запорожской АЭС

APS
2022-11-07 20:35

Член ВГА Запорожской области Владимир Рогов обвинил власти Украины в попытках подкупить сотрудников ЗАЭС в Энергодаре.

7 ноября российское новостное агентство ТАСС, со ссылкой на заявление председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, сообщило о попытках киевского режима подкупить сотрудников Запорожской атомной электростанции.

Рогов утверждает, что высшее политическое руководство Украины пытается саботировать работу ЗАЭС в Энергодаре, а также сорвать запланированный запуск энергоблоков.

Опубликовано: Диана Мудреченко