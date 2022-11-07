Цутому Ямагути удалось выжить после двух ядерных взрывов: как ему удалось почти невозможное

Цутому Ямагути является редким примером того, что человек способен выжить даже в самых нечеловеческих условиях, например, после двух ядерных взрывов.

Японский инженер Цутому Ямагути прославился на весь мир, благодаря тому, что ему одному из немногих удалось пережить сразу два ядерных взрыва: первый настиг его в Хиросиме, второй в Нагасаки. Но везунчик не просто выжил, но и рассказал всему миру о том, с какими последствиями пришлось столкнуться жителям Японии после этого разрушительного инцидента.

На момент взрывов в 1945-м году Цутому Ямагути было двадцать девять лет. В Хиросиму он приехал по делам службы, и уже собирался возвращаться к своей семье в Нагасаки. В день взрыва Цутому шел на завод, и внезапно услышал гул самолета, потом он увидел летящий парашют, а затем прогремел взрыв.

Мужчина спрятался в канаве, и, возможно, именно это его и спасло. Правда, взрывной волной его отбросило ближе к эпицентру взрыва. По его рассказам, от дыма все вокруг почернело, удар повредил его барабанные перепонки, а на лице и руках были ожоги.

Цутому Ямагути вместе со своими коллегами, которым удалось уцелеть, вернулся домой в Нагасаки. В поезде ему довелось ехать с такими же пострадавшими людьми, шокированными увиденным, ведь после взрыва были разрушены дома, а на улицах лежали убитые люди.

Тогда же по телевидению выступил Гарри Трумэн, и сообщил, что бомба была ядерной. Вернувшись домой, Цутому направился в больницу, где ему оказали необходимую помощь, а потом он поехал к себе на завод. У него было назначено совещание с директором, где ему нужно было доложить о проделанной в командировке работе.

Во время их встречи снова раздался взрыв, сопровождавшийся вспышкой яркого света. Это снова была ядерная бомба. К счастью, и Цутому, и его жене с сыном посчастливилось выжить.

Спустя несколько дней японец заметил, что у него сильно выпадают волосы, и его постоянно тошнит, а ожоги стали гноиться вплоть до гангренозного состояния. Но со временем мужчина восстановился. Очевидно, у него оказался очень сильный иммунитет, который не удалось сломать даже серьезной дозе радиации, полученной после двух взрывов. У них с женой впоследствии даже родилось еще две дочери. Обе девочки оказались здоровы, что кажется еще более удивительным.

Цутому Ямагути не только выжил после страшной ядерной катастрофы, обрушившейся на его страну, но и сделал успешную карьеру, воспитал детей, и дожил до преклонного возраста. Его не стало в возрасте девяноста четырех лет. Он успел рассказать миру о том, сколь чудовищным оружием может быть ядерная бомба, и о практически невероятной истории своего спасения.