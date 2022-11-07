Казненный ни за что Джордж Стинни: страшная судебная ошибка лишила жизни четырнадцатилетнего мальчика

Чудовищная история четырнадцатилетнего Джорджа Стинни является примером того, как ошибка следствия и судей может привести к непоправимой трагедии и казни невиновного человека.

В истории права существует много случаев, когда обвинительные приговоры выносились невиновным. Части из них удавалось добиться пересмотра дела и оправдания, другие отсиживали сроки в тюрьме, будучи невиновными, а некоторым приходилось поплатиться жизнью за преступления, к которым не имели никакого отношения.

Именно это и произошло, когда четырнадцатилетнего подростка Джорджа Стинни приговорили к смертной казни за убийства, которых мальчик не совершал. И приговор привели в исполнение. Случилось это в 1944-м году в Северной Каролине в городке Алколу.

Неподалеку от церкви был пустырь, где обнаружили тела двух девочек, Мэри Эммы Темз, и Бетти Джун Бинникер, которым было восемь и одиннадцать лет. Обе жертвы были изнасилованы, и убиты ударами лома по голове. Для городка это было шокирующее преступление.

Вся полиция принялась за поиски преступника, и вскоре нашла виновного. Им оказался темнокожий подросток Джордж Стинни. Свидетели подтвердили, что видели его разговаривающим с девочками за небольшой промежуток времени до их гибели. Никто не усомнился в показаниях свидетелей.

Показания же самого Джорджа, у которого было алиби, и его родителей практически не принимали во внимание. Им даже запретили навещать сына в тюрьме, и вывезли из города. Допрашивали мальчика даже без адвоката. Суд уложился всего в одно заседание, длившееся всего три часа. Среди присяжных не было ни одного афроамериканца, и решение было обвинительным, а приговором стала смертная казнь.

Шестнадцатого июня 1944-го года подростка казнили на электрическом стуле. Он был слишком велик для ребенка, поэтому ему подложили Библию, которую он не выпускал из рук во время всего следствия.

И только семьдесят лет спустя приговор был признан недействительным и отменен ввиду целого ряда процессуальных нарушений. Об этом ходатайствовало сразу несколько именитых юристов. Они призывали учесть алиби Джорджа Стинни, а также то, что лом, которым якобы были убиты девочки весил двадцать килограммов. Для худощавого подростка даже поднять его было бы сложно, не говоря уже о том, чтобы нанести смертельные удары.

Судья, рассматривавшая дело, приняла эти обстоятельства во внимание, и отменила приговор. Впрочем, Джордж Стинни так и не был оправдан. Родители погибших девочек присутствовали на заседании, и не скрывали своего разочарования от такого решения.

Джордж Стинни на самом деле был приговорен и погиб потому, что был чернокожим мальчиком из бедного района, а расизм в те времена особенно в южных штатах, был еще очень силен. Поэтому подросток стал просто удобной мишенью для следствия, а заступиться за него оказалось некому.