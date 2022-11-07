Bloomberg: Венгрия отказалась поддерживать Украину вместе с Евросоюзом
Агентство Bloomberg сообщает, что Венгрия отказалась от плана Евросоюза по совместной поддержке Украины.
Соответствующее заявление сделал глава венгерского МИД Петер Сийярто. При этом он уточнил, что его страна не отказывается от помощи Украине в целом, но не будет участвовать в сборе средств вместе с ЕС.
Но запуск механизма по совместной поддержке Украины Евросоюзом требует согласия всех его членов, включая Венгрию.
Как сообщалось ранее, Еврокомиссия собирается выделить Украине помощь в размере 18 млрд евро на следующий год.
Опубликовано: Светлана Репина
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