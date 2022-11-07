Спецназовец Михаил Кузнецов спас двадцать заложников в захваченной террористами школе в Беслане, а сам погиб

Михаил Кузнецов стал настоящим героем посмертно, ведь он не пожалел своей жизни, чтобы спасти двадцать человек в захваченной в Беслане школе.

Третье сентября уже традиционно скорбный и памятный день в России, особенно в кавказском городе Беслан, ставшем синонимом трагедии и героизма. Это день памяти тех, кто погиб при захвате заложников в школе в Беслане.

И каждый раз говоря о героях, вспоминают Михаила Кузнецова, который ценой жизни спас двадцать человек из числа заложников. С момента трагедии минуло уже восемнадцать лет, но его подвиг будет жить вечно. И уж, конечно, его не забудут те, кого спас этот отважный и самоотверженный человек.

Утром первого сентября 2004-го года в бесланской школе номер один проходила традиционная торжественная линейка. Собралось всего более тысячи человек, большинство из которых дети. Но внезапно раздались выстрелы. Люди хотели бежать, но оказались в плену у террористов. Потом оказалось, что вдохновителем этой кровавой затеи был Шамиль Басаев.

В результате пострадавшими оказались семьсот человек. Кто-то навсегда получил инвалидность, а триста человек, из которых сто восемьдесят шесть дети, погибло. Три дня российские спецслужбы пытались вести с террористами переговоры, но, поняв, что это бесполезно, решились на штурм школы, тем более, что накануне террористы активировали взрывчатку.

Михаил Кузнецов был в числе первых спецназовцев, которые ворвались в столовую. Под обстрелами террористов он, прикрывая людей собой, вывел двадцать человек. Ему удалось выбраться из здания, но полученные ранения не давали шанса на спасение. Кузнецов умер в больнице.

У Михаила Кузнецова был большой послужной военный список. Он не единожды проявлял храбрость во время войны в Афганистане, куда попал совсем молодым солдатом, потом служил в ВДВ, участвовал в спецоперациях по обезвреживанию террористов и был не единожды награжден.

На момент своей героической гибели Михаил Кузнецов был по военным меркам уже зрелым человеком, который мог уже уйти на пенсию, и никто бы его в этом не обвинил, но чувство долга, волевой характер, и понимание, сколь ценен может быть его опыт в столь опасных делах, где вопрос касается жизней людей, не позволили ему оставаться сторонним наблюдателем.

Кузнецов всю жизнь прожил, спасая других, борясь за справедливость. Можно сказать, что всю свою жизнь он прожил героически. И столь же героической была его гибель. Такие редкие люди не должны быть забыты, они пример всем нам, пример самоотверженной любви к ближним и человеколюбия как такового.