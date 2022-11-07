Трансгендерные знаменитости: сестры Вачовски, Эллиот Пейдж и Кейтлин Дженнер

Некоторые звезды давно чувствовали, что родились не в своем теле, и решились даже при угрозе лишиться карьеры, сменить свой пол

Еще относительно недавно тема трансгендерности была табуированной. О ней не принято было говорить вслух. И лишь в последнее десятилетие говорить публично о том, что чувствуешь себя не в своем теле, стало допустимым и приемлемым. Это позволило не только множеству людей привести тело и душу в соответствие. Многие знаменитости стали признаваться в своей трансгендерности, а некоторые прошли все этапы трансформации, включая операции и гормонотерапию Мы расскажем лишь о некоторых из них.

Три фильма Матрица стали сенсацией своего времени, и актуальны даже сегодня, спустя двадцать лет после того, как была снята первая часть. Главный посыл сюжета в том, что главное то, что внутри, а не телесная оболочка. О том, что это как-то соотносится с трансгендерностью, зрители стали догадываться лишь недавно, когда режиссеры Матрицы Ларри и Энди Вачовски стали Ланой и Лили. Разница в возрасте была небольшой, всего два года.

После трансформации Лана рассказала, что в детстве они с сестрой все время играли с девочками, любили наряжаться в женскую одежду, и все время чувствовали, что их тела какие-то неправильные. Лана говорила, что из-за этого несоответствия ей хотелось покончить с собой, и она даже стала писать предсмертную записку.

Родители не понимали проблемы своих детей и держались в стороне. И только они были опорой и поддержкой друг для друга. Лили не откровенничала с прессой относительно коррекции пола, просто однажды появилась на вручение кинонаград в макияже и платье.

Еще одним знаменитым трансгендером является сын Шер и Сонни Боно, Чез Сальваторе Боно. Он родился девочкой, которую назвали Честити, но с тринадцати лет стал чувствовать себя не в своем теле. К операциям и гормонотерапии Чез прибег только в 2008-м году. Известной маме пришлось нелегко, но она приняла, что у нее теперь не дочь, а сын.

Американский чемпион Брюс Дженнер тоже оказался трансгендерной женщиной, и в 2015-м году стал Кейтлин Дженнер. Она признается, что чувствовала себя девочкой с восьмилетнего возраста, но в те времена признаться в этом было невозможно.

Чтобы убедить себя быть настоящим мужчиной, Кейтлин ушла в спорт, и добилась там впечатляющих результатов. Трижды тогда еще Брюс женился, у него родилось шестеро детей. Кейтлин признается, что решение сменить пол она приняла давно, но пока дети росли, не стала рисковать, чтобы не травмировать их. Сегодня Кейтлин счастлива в своем новом теле. У нее даже появилась возлюбленная, двадцатидвухлетняя трансгендерная девушка София Хатчинс. Пара планирует завести ребенка с помощью суррогатной матери.

Эллиот Пейдж прославился еще, когда был Эллен Пейдж. Актер уверяет, что знал о том, что он мальчик с детства. Он испытывал дискомфорт в подростковом возрасте, когда начала расти грудь, а потом ему приходилось носить женскую одежду для съемок в фильмах, что довело его до депрессии. После начала перехода и удаления молочных желез Эллиот вздохнул, наконец, полной грудью!