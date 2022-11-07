Пленный военнослужащих ВСУ рассказал о планах по заброске диверсантов в Россию

Пленный военнослужащий ВСУ Павел Ткачук рассказал, что украинские военные планируют забросить диверсантов в три региона России.

По его словам, их задачей должно стать нанесение ударов по инфраструктуре.

Ткачук назвал конкретные области – Брянскую, Белгородскую и Курскую. Он также сообщил, что заходить в населенные пункты военные планируют на технике с российскими знаками.

Ранее сообщалось, что украинская сторона пытается саботировать запуск Запорожской АЭС, подкупая ее сотрудников.