В России массово продают квартиры

В России рекордно выросло число объявлений о срочной продаже недвижимости после спецоперации.

По данным иследования «Циан.Аналитики» с начала «спецоперации» число объявлений о срочной продаже недвижимости на вторичном рынке в России стало больше на 85% и достагло рекордного числа в 12 500 штук, в данной компании отмечается, что вторая волна массового размещения приходилась на сентябрь.

Согласно данным Циана по количеству объявлений среди российских регионов на начало ноября в топ попал Краснодар-1700 штук, Московская область 1400, Москва 1340 и Санкт-Петербург 1200 размещений, так же в «Циан.Аналитике» подсчитали, что в среднем скидка на квадратных метр в срочных продажах состовляет 5,1% и стоимость квартир ниже на 7,5%.