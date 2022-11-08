Зеленский заявил о готовности начать мирные переговоры с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский выпустил традиционное вечернее видеообращение.

Украинский президент Владимир Зеленский в своем видеообращение заявил, что готов вступить в переговоры о перемирии с Владимиром Путиным.

Однако, лидер Украины выдвигает условия президенту Российской Федерации. По словам Зеленского, их исполнение обязательно для начала переговоров.

Зеленский требует от России:

Восстановления территориальной целостности Украины с возвратом присоединенных к РФ территорий;

Уважения к ООН;

Компенсации всех убытков;

Наказания каждого военного преступника;

Гарантий, что это больше никогда не повторится.

Стоит напомнить, что ранее Владимир Зеленский заявлял, что Украина не будет вести переговоров с Россией, пока у власти находится Владимир Путин.