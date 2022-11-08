Зеленский заявил о готовности начать мирные переговоры с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский выпустил традиционное вечернее видеообращение.
Украинский президент Владимир Зеленский в своем видеообращение заявил, что готов вступить в переговоры о перемирии с Владимиром Путиным.
Однако, лидер Украины выдвигает условия президенту Российской Федерации. По словам Зеленского, их исполнение обязательно для начала переговоров.
Зеленский требует от России:
- Восстановления территориальной целостности Украины с возвратом присоединенных к РФ территорий;
- Уважения к ООН;
- Компенсации всех убытков;
- Наказания каждого военного преступника;
- Гарантий, что это больше никогда не повторится.
Стоит напомнить, что ранее Владимир Зеленский заявлял, что Украина не будет вести переговоров с Россией, пока у власти находится Владимир Путин.
Опубликовано: Николай Скира
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