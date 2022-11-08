Зеленский: Украина готова вступить в мирные переговоры с Россией при выполнении условий

Украинский президент назвал условия начала переговоров о мирном соглашении с Россией.

Владимир Зеленский рассказал, при каких условиях Украина готова вступить в мирные переговоры с Российской Федерацией.

По словам Владимира Зеленского, для мирного соглашения Россия должна восстановить территориальную целостность Украины отказавшись от присоединенных территорий.

Также президент Украины потребовал от Владимира Путина уважать устав ООН, а также компенсировать все убытки.

Два заключительных требования к России - это наказать военных преступников и гарантировать, что подобное больше не повторится.