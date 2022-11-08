Зеленский: Украина готова вступить в мирные переговоры с Россией при выполнении условий
Украинский президент назвал условия начала переговоров о мирном соглашении с Россией.
Владимир Зеленский рассказал, при каких условиях Украина готова вступить в мирные переговоры с Российской Федерацией.
По словам Владимира Зеленского, для мирного соглашения Россия должна восстановить территориальную целостность Украины отказавшись от присоединенных территорий.
Также президент Украины потребовал от Владимира Путина уважать устав ООН, а также компенсировать все убытки.
Два заключительных требования к России - это наказать военных преступников и гарантировать, что подобное больше не повторится.
Опубликовано: Николай Скира
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