Егор Кончаловский собирается снять документальное кино про защитников Донбасса
Знаменитый режиссер побывал в республике и рассказал о своем замысле ее главе Денису Пушилину.
Режиссер Егор Кончаловский собирается снять документальный фильм про Донбасс и его защитников. Он рассказал об этом главе Донецкой народной республики Денису Пушилину, сообщает 5-tv.ru.
«Сегодня встретился с режиссером Егором Кончаловским и журналистом, продюсером Юрием Душиным. Они хотят снять документальное кино о Донбассе и его защитниках. Нужное дело», — поделился новостью глава ДНР в Telegram-канале.
Пушилин также выложил видео встречи с именитыми гостями. Кончаловский там отметил, что идею ему подсказал Душин, который все 8 лет конфликта в Донбассе ездил туда и сумел накопить архив видеозаписей.
«Возникла идея смонтировать. Материал отсмотрели, он репортажный, в картинку не складывается. Надо прочувствовать и создать основу», — поделился планами режиссер.
Кончаловский при этом отметил также совсем иное, по его словам, качество общения между людьми, которое он почувствовал с жителями и воинами Донбасса, и которого давно нет в Москве.
«День прошел, и ты прощаешься с человеком, обнимаешься, потом через две недели опять встречаешься, и будто полжизни знаешь. Другая степень взаимодействия человеческого», - подчеркнул Кончаловский.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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