Дачные эксперты объяснили, какую пользу на огороде может принести скорлупа грецких орехов

Это очень ценное сырье, и избавляться от него не стоит: таким остаткам можно найти много нужных применений на участке.

Скорлупа грецких орехов - отличный вариант мульчи. Она очень полезна для садовых плодовых культур.

Такая мульча лучше удерживает влагу и предотвращает появление сорняков.

Из скорлупы можно создать и отличный дренажный слой там, где планируется посадка деревьев или кустарников. Это особенно актуально для дачников, чьи участки находятся в низинах, где может скапливаться много влаги.

В скорлупе много полезных элементов. И, прикопав ее на грядках либо около деревьев, вы гарантируете долгое насыщение культуры полезными элементами.

Но, если надо срочно подкормить однолетние растения, скорлупу нужно сжечь, а полученной золой удобрить землю. В ней будет много кальция, фосфора и калия.