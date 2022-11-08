Дачные эксперты объяснили, какую пользу на огороде может принести скорлупа грецких орехов
Это очень ценное сырье, и избавляться от него не стоит: таким остаткам можно найти много нужных применений на участке.
Скорлупа грецких орехов - отличный вариант мульчи. Она очень полезна для садовых плодовых культур.
Такая мульча лучше удерживает влагу и предотвращает появление сорняков.
Из скорлупы можно создать и отличный дренажный слой там, где планируется посадка деревьев или кустарников. Это особенно актуально для дачников, чьи участки находятся в низинах, где может скапливаться много влаги.
В скорлупе много полезных элементов. И, прикопав ее на грядках либо около деревьев, вы гарантируете долгое насыщение культуры полезными элементами.
Но, если надо срочно подкормить однолетние растения, скорлупу нужно сжечь, а полученной золой удобрить землю. В ней будет много кальция, фосфора и калия.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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