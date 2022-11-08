FT: Делегацию России на саммите G20 в Индонезии возглавит Мишустин

APS
2022-11-08 09:32

Деловое издание Financial Times со ссылкой на президента Индонезии сообщает, что президент России Путин не примет участие в саммите клуба «Большой двадцатки» в Индонезии.

Джоко Видодо заявил журналистам в комментарии о своем «впечатлении», что Путин не собирается ехать на Бали. 

Издание предположило, что вместо первого лица России на саммит может поехать ее премьер-министр Михаил Мишустин.

Напомним, что саммит G20 пройдет 15-16 ноября в Индонезии на острове Бали.

Опубликовано: Тарас Медведев