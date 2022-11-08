Кузнецов накануне смерти провел творческий вечер в Оренбурге

Основатель группы "Ласковый май" Сергей Кузнецов, который ушел из жизни 7 ноября, 5 ноября устроил концерт в Оренбурге.

Создатель "Ласкового мая", композитор Сергей Кузнецов накануне своей кончины провел последний концерт.

Творческий вечер музыканта состоялся 5 ноября в Оренбурге.

Не забыл Кущзнецов о своем знаменитом покойном подопечном Юрии Шатунове, прочитав в память о нем свое последнее стихотворение.

Кузнецов в последнее время практически ни с кем не общался, из Оренбурга не выезжал.