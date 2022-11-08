Кузнецов накануне смерти провел творческий вечер в Оренбурге
2022-11-08 11:07
Основатель группы "Ласковый май" Сергей Кузнецов, который ушел из жизни 7 ноября, 5 ноября устроил концерт в Оренбурге.
Создатель "Ласкового мая", композитор Сергей Кузнецов накануне своей кончины провел последний концерт.
Творческий вечер музыканта состоялся 5 ноября в Оренбурге.
Не забыл Кущзнецов о своем знаменитом покойном подопечном Юрии Шатунове, прочитав в память о нем свое последнее стихотворение.
Кузнецов в последнее время практически ни с кем не общался, из Оренбурга не выезжал.
Опубликовано: Наталья Гончарова
-
-
-
Самая высокая женщина в мире Румейса Гегли смогла совершить первый полет, когда авиакомпания модифицировала самолет
Рост 24-летней Румейсы Гегли составляет 2 м 31 см. Для того чтобы самая высокая женщина в мире смогла совершить свой первый полет, авиакомпании пришлось убрать 6 мест эконом-класса.Подробнее...
Основатель группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов умер от инфаркта в 58 лет
Пилот, самолет которого разбился на озере Танзании 6 ноября, пытался выбраться из кабины прежде, чем скончался
МИД Ирана: Тегеран поставлял беспилотники России до начала спецоперации
Лукашенко: слом системы в Беларуси грозит повторением опыта девяностых
В результате пожара в ночном клубе «Полигон» в Костроме погибли 15 человек