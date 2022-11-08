Любопытной личностью считается придворный шут короля Франции — Трибуле
Ему прощали очень много вольностей. Сохранялись достаточно необычные и смешные истории, подтверждающие сумасбродность Трибуле.
Как-то один дворянин угрожал Трибуле смертью. Тот в свою очередь обратился с жалобой к французскому королю Франциску Первому.
Между ними произошел следующий диалог:
— Не волнуйся, любой кто посмеет тебя убить, будет казнён спустя четверть часа! — говорил Франциск Первый.
— Но, Ваше Величество! А можно сделать так, чтобы он был казнён не спустя, а за четверть часа до моего убийства? Так понадёжнее будет! — ответил Трибуле.
Позже Трибуле совершил очень крупный, но весёлый перед королем проступок. Эта ситуация известна и многим современным людям, так как сохранилась, передаваясь из уст в уста.
Однажды шут ударил по заду короля. Это вывело из себя Франциска Первого, и он решил казнить Трибуле. Позже король, который сам любил забавы, решил простить шута при условии, что тот извиниться перед ним. Однако Франциск хотел, чтобы извинение Трибуле было ещё смешнее и оскорбительнее, чем его проступок.
— Ой, простите Ваше Величество! Я перепутал вас с королевой, — принёс извинения шут.
После этого, шута должны были казнить за издевательство и оскорбления придворного двора. В те времена было строго запрещено шутить над представительницами женского пола, юморист нарушил закон.
Франциск уважал своего придворного шута и позволил выбрать ему собственную казнь. Трибуле предпочёл умереть от старости. Французский король отпустил шута и отправил его в изгнание из дворца.
Трибуле очень популярен в культуре. Его образ стал прототипом для героя романтической драмы “Король забавляется”. Автором произведения является Виктор Гюго.
По мотивам этого произведения итальянский композитор Джузеппе Верди написал оперу в трёх актах “Риголетто”. Шут Трибуле в известной опере является прототипом Риголетто.
Опубликовано: Антон Райт
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