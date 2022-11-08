Бразильский заключенный попытался сбежать из тюрьмы через дыру в стене, но застрял

Рафаэль Валадо готовил побег вместе со своими товарищами: заключенные продолбили трубами из душевой дыру в стене.

Одному из заключенных удалось сбежать, следующим в дыру полез Валадо, но не смог ни продвинуться вперед, ни вернуться назад, чтобы другие его товарищи могли воспользоваться проходом.

Другие мужчины пытались вытянуть его, однако ничего не вышло.

Горе-беглец стал кричать от боли, и на крики сбежалась охрана. Пришлось вызывать пожарных, которые молотком разбили стену и вызволили арестанта.

По всей видимости, Рафаэль давно готовился к побегу: в камере у него нашли чемодан с одеждой, в которую он намеревался переодеться на свободе.

Теперь он со сломанным ребром отправлен досиживать свой срок.