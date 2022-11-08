Всем известно, что Фредди Меркьюри был одарённым поэтом

Он также был харизматичным, ярким и экстравагантным. Но несмотря на свою дикую популярность – в душе он оставался довольно одиноким, не до конца понятым.

Блестящий боксёр:

Фаррух Булсара (настоящее имя) рос в Индии. В детстве мальчик испытывал жгучий интерес к спорту: он хорошо играл в настольный теннис, и обожал наблюдать за игроками регби.

Однако футбол и крикет ничего для него не значили. Спустя много лет, в своём интервью певец скажет:

«Я терпеть не мог крикет и бег на длинные дистанции. Это было не моё, совершенно. Но я хорошо бегал и играл в хоккей, а также был великолепен на боксёрском ринге!»

Упоительный вечер в Бруклине:

Билли Джин Кинг – американская теннисистка, первая ракетка мира в 1966–1968 и 1972 годах. И по словам нашего героя – однажды он спас её при помощи танцпола!

«Мне нравились ночные клубы в Нью-Йорке, и однажды я решил пойти на эту бруклинскую дискотеку.

Все предостерегали меня, мол: «Там очень опасно, нужно быть начеку, если начинается потасовка – нужно как можно быстрее делать оттуда ноги» и всё в таком духе.

Всё это ещё больше разжигало мой интерес к заведению, и я пошёл туда.

И действительно – как только мы с Билли пришли, вспыхнула массовая драка, которая вихрем переместилась к нашему столу.

Ломались стулья, летали бокалы... Билли окаменела от страха, поэтому я схватил её за руку и потащил к танцполу. Но мне понравился этот вечер!»