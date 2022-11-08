Зеленский выдвинул Путину пять условий для переговоров Украины с Россией

Владимир Зеленский обратился к Владимиру Путину, перечислив ему условия, на которых Киев начнёт переговоры с Москвой.

8 ноября Владимир Зеленский официально обратился к Владимиру Путину, где заявил, что администрация Киева будет готова к переговорам с Москвой, когда российские войска полностью покинут Украину, вернув в её состав все утраченные территории. Также Зеленский призвал российское правительство уважать устав ООН.

В качестве третьего условия Владимир Зеленский назвал наказание всех военных преступников, а четвёртым условием стали гарантии со стороны Москвы, что спецоперация не повторится. Последним условием является компенсация всех убытков Украине со стороны России.