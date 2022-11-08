Лукашенко пообещал, что рабочие и крестьяне будут участвовать в ВНС
Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о том, кто будет участвовать в ВНС, чтобы оно не превратилось в «говорильню».
8 ноября пресс-служба Президента Республики Беларусь сообщила, что Александр Лукашенко провёл совещание по обсуждению проектов нормативных правовых актов в развитие обновленной Конституции, в ходе которого рассказал о том, какие категории граждан будут принимать участие во Всебелорусском народном собрании.
Лукашенко заявил, что в составе ВНС, который должен являться «стабилизатором нашего общества» будут как депутаты, сенаторы, члены правительства, без которых собрание превратится в «говорильню», так и представители гражданского общества и рабочего класса.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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