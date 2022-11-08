Минобороны РФ: все призванные в рамках мобилизации получат 195 тысяч рублей

Министерство обороны России обнародовало порядок выплат российским гражданам, призванных в рамках частичной мобилизации.

8 ноября представитель Минобороны РФ по финансовому сектору Сергей Микищенко публично заявил, что все граждане и добровольцы призванные для участия в спецоперации в рамках указа Владимира Путина от 21.09.22 о частичной мобилизации единовременно получат выплату в размере 195 тысяч рублей.

Также Мищенко подчёркивает, что во время всего срока воинской службы мобилизованные будут получать регулярные зарплаты в соответствии со своей должностью.