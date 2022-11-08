РИА Новости: наёмники-женщины из Польши участвуют в наступлениях ВСУ
2022-11-08 13:09
Издание РИА Новости рассказало об участии польских наёмников женского пола в наступательных операциях украинской армии.
Журналисты информагентства "РИА Новости" пообщались с российским солдатом, который участвовал в оборонительных операциях вооружённых сил России на Харьковском участке фрона. По словам россиянина, в ходе боёв под Харьковом в наступлении вооружённых сил Украины участвовали женщины-наёмники, прибывшие на подмогу Киеву из Польши.
При этом российский боец отметил, что зачастую польские женщины на поле боя не смогли продемонстрировать, что они способны воевать наряду с мужчинами.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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