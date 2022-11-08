Издание РИА Новости рассказало об участии польских наёмников женского пола в наступательных операциях украинской армии.

Журналисты информагентства "РИА Новости" пообщались с российским солдатом, который участвовал в оборонительных операциях вооружённых сил России на Харьковском участке фрона. По словам россиянина, в ходе боёв под Харьковом в наступлении вооружённых сил Украины участвовали женщины-наёмники, прибывшие на подмогу Киеву из Польши.

При этом российский боец отметил, что зачастую польские женщины на поле боя не смогли продемонстрировать, что они способны воевать наряду с мужчинами.