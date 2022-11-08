Bloomberg: Путин и Зеленский вместе примут участие в саммите G20
2022-11-08 13:41
Издание Bloomberg утверждает, что Владимир Путин и Владимир Зеленский поучаствуют в саммите "Большой двадцатки".
Американская газета Bloomberg уведомляет, что Владимир Путин поучаствует в саммите Группы Двадцати, приехав в Индонезию, "если позволят условия". При этом в противном случае Путин может принять участие в мероприятии посредством видеосвязи, утверждают эксперты Bloomberg.
Вместе с тем пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров утверждает, что президент Украины намеревается также поучаствовать в саммите "Большой двадцатки", однако формат его участия пока не будет оглашён публично.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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