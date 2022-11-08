МО РФ: войска России отбили контратаки ВСУ на Южно-Донецком направлении
2022-11-08 13:47
Российские военные купировали наступательные операции армии Украины на Южно-Донецком участке фронта.
Генерал-лейтенант армии России Игорь Конашенков провёл дневной брифинг Минобороны РФ, в рамках которого сообщил, что украинские войска попытались замедлить наступление российских военных, осуществив контрнаступление возле населённых пунктов Новомихайловка и Павловка в Донецкой Народной республике.
Конашенков утверждает, что в результате неудачной операции ВСУ потерпели поражение на Южно-Донецком направлении, отступив с общими потерями в размере 90 человек убитыми.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
Путин готовит экстренное заявление по перемирию с Украиной
Журнал People назвал самого сексуального мужчину в мире
Шойгу посетил командный пункт ВС РФ в зоне СВО, заслушав доклад Суровикина
Welt: страны Евросоюза опасаются, что Украина может стать новым центром силы
Стремоусов: власти Херсона скоро примут сложное решение для сохранения жизней граждан
-->