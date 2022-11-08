Российская армия отразила атаку мотопехотного батальона ВСУ на Купянском направлении

Генерал-лейтенант РФ Игорь Конашенков заявил, что служащие российской армии отразили атаку мотопехотного батальона ВСУ, усиленного танками, на Купянском направлении.

Во вторник, 8 ноября 2022 года, официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга заявил, что российские военнослужащие успешно отразили атаку мотопехотного батальона Вооружённых сил Украины, усиленного танками, в районе села Куземовка ЛНР.

Конашенков уточнил, что служащие ВС РФ не только смогли удержать занимаемые позиции, но и уничтожить несколько десятков единиц личного состава и военной техники ВСУ.