Российская армия отразила атаку мотопехотного батальона ВСУ на Купянском направлении
2022-11-08 13:53
Генерал-лейтенант РФ Игорь Конашенков заявил, что служащие российской армии отразили атаку мотопехотного батальона ВСУ, усиленного танками, на Купянском направлении.
Во вторник, 8 ноября 2022 года, официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга заявил, что российские военнослужащие успешно отразили атаку мотопехотного батальона Вооружённых сил Украины, усиленного танками, в районе села Куземовка ЛНР.
Конашенков уточнил, что служащие ВС РФ не только смогли удержать занимаемые позиции, но и уничтожить несколько десятков единиц личного состава и военной техники ВСУ.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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