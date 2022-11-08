Армия РФ ликвидировала хранилище топлива ВСУ в Днепропетровской области
2022-11-08 14:03
Российские войска уничтожили украинское топливохранилище недалеко от Днепропетровска.
Пресс-секретарь Минобороны России Игорь Конашенков утверждает, что российские войска с помощью боевой авиации, артиллерии и ракет ликвидировали три украинских склада с боеприпасами на территории Запорожской и Херсонской областей, а также Луганской Народной республики.
Также Конашенков утверждает, что армия России поразила крупное топливохранилище вооружённых сил Украины недалеко от посёлка Лычково Днепропетровской области.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
Путин готовит экстренное заявление по перемирию с Украиной
Журнал People назвал самого сексуального мужчину в мире
Шойгу посетил командный пункт ВС РФ в зоне СВО, заслушав доклад Суровикина
Welt: страны Евросоюза опасаются, что Украина может стать новым центром силы
Стремоусов: власти Херсона скоро примут сложное решение для сохранения жизней граждан
-->