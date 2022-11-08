Армия РФ ликвидировала хранилище топлива ВСУ в Днепропетровской области

Российские войска уничтожили украинское топливохранилище недалеко от Днепропетровска.

Пресс-секретарь Минобороны России Игорь Конашенков утверждает, что российские войска с помощью боевой авиации, артиллерии и ракет ликвидировали три украинских склада с боеприпасами на территории Запорожской и Херсонской областей, а также Луганской Народной республики.

Также Конашенков утверждает, что армия России поразила крупное топливохранилище вооружённых сил Украины недалеко от посёлка Лычково Днепропетровской области.