Российская авиация и артиллерия уничтожила 100 бойцов ВСУ на Красно-Лиманском участке
В Минобороны РФ сообщили о ликвидации российскими военнослужащими свыше 100 бойцов ВСУ на Красно-Лиманском участке фронта.
8 ноября представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга российского оборонного ведомства доложил о ситуации на Красно-Лиманском направлении за минувшие сутки спецоперации.
Конашенков заявил, что две батальонные тактические группы ВСУ в очередной раз предприняли попытку перейти в наступление в направлении населённых пунктов Площанка и Червонопоповка ЛНР, которая была успешно пресечена служащими ВС РФ.
Отмечается, что огнём российской авиации и артиллерии были уничтожены свыше ста единиц личного состава, а также три танка, пять боевых бронированных машин, один МТ-ЛБ, два пикапа и два автомобиля украинской армии.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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