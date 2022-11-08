Российская авиация и артиллерия уничтожила 100 бойцов ВСУ на Красно-Лиманском участке

В Минобороны РФ сообщили о ликвидации российскими военнослужащими свыше 100 бойцов ВСУ на Красно-Лиманском участке фронта.

8 ноября представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга российского оборонного ведомства доложил о ситуации на Красно-Лиманском направлении за минувшие сутки спецоперации.

Конашенков заявил, что две батальонные тактические группы ВСУ в очередной раз предприняли попытку перейти в наступление в направлении населённых пунктов Площанка и Червонопоповка ЛНР, которая была успешно пресечена служащими ВС РФ.

Отмечается, что огнём российской авиации и артиллерии были уничтожены свыше ста единиц личного состава, а также три танка, пять боевых бронированных машин, один МТ-ЛБ, два пикапа и два автомобиля украинской армии.