Постпред США при ООН Томас-Гринфилд прибыла с рабочим визитом в Киев
2022-11-08 14:34
Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд прибыла с рабочим визитом в Киев, где встретится с политическим руководством Украины.
Во вторник, 8 ноября 2022 года, директор по коммуникациям американского представительства в ООН Нейт Эванс в своём аккаунте Twitter сообщил, что постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфил прибыла в Киев, чтобы «подтвердить непоколебимую поддержку США Украины».
Отмечается, что Томас-Грифил за время своего визита в столицу Украины также проведёт ряд рабочих встреч с представителями политической элиты киевского режима для обсуждения планы по наращиванию военной помощи для ВСУ.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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