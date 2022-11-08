Постпред США при ООН Томас-Гринфилд прибыла с рабочим визитом в Киев

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд прибыла с рабочим визитом в Киев, где встретится с политическим руководством Украины.

Во вторник, 8 ноября 2022 года, директор по коммуникациям американского представительства в ООН Нейт Эванс в своём аккаунте Twitter сообщил, что постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфил прибыла в Киев, чтобы «подтвердить непоколебимую поддержку США Украины».

Отмечается, что Томас-Грифил за время своего визита в столицу Украины также проведёт ряд рабочих встреч с представителями политической элиты киевского режима для обсуждения планы по наращиванию военной помощи для ВСУ.