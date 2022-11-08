Шакира стала законным опекуном детей, рожденных в браке с футболистом Пике

После долгих разбирательств органы опеки предоставили популярной певице право опекать детей, которые родились в браке с футболистом «Барселоны» Жераром Пике.

После 12 лет отношений звездная пара решила расстаться пять месяцев назад и встал вопрос с кем останутся дети.

Жерар выступает за «Барселону», и, хотя у него был контракт с клубом до 2024 года, он заявил о скором уходе из футбола.

Шакира живет и в Майами и ведет свои дела в музыкальном бизнесе.

Органы опеки оставили 12-летнего Сашу и 9-летнего Милана с мамой, в то время, как родители пришли к соглашению. Пике сможет навещать сыновей в любое время.