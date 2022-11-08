ДНР: при обстреле со стороны ВСУ погиб подросток

В Кировском районе Донецка в результате обстрела со стороны армии Украины погиб подросток.

8 ноября штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики в своем Telegram-канале сообщил, что в результате обстрела со стороны военной силы Украины погиб подросток, отмечается что сегодня они уже нанесли 6 ударов при помощи крупнокалиберной техникой.

Ранее глава администрации Донецка Алексей Кулезмин дополнил в своем Telegram-канале о гибели девочки 2008 года рождения и мирной женщины в Петровском районе Донецка, а так же о ранении мужчины 1963 г.р. в том же районе из-за обстрелов со стороны украинских военных.