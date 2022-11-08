Масляков вернулся на должность ведущего КВН

Александр Масляков-старший вернулся на должность ведущего клуба веселых и находчивых.

Как пишет РИА Новости, Александр Масляков вернулся к должности ведущего теле-шоу "Клуб веселых и находчивых", сообщила пресс-служба Первого канала.

Ранее в феврале в интернет-сообществах КВН опубликовали видео, в котором Александр Масляков рассказал, что заболел коронавирусом и пропустит первые игры нового сезона. Во время болезни Маслякова пост ведущего временно занимали: Дмитрий Хрусталев, Дмитрий Нагиев, Валдис Пельш, Юлий Гусман, Андрей Бурковский и Иван Ургант. Ведущим летнего кубка КВН был Пельш.