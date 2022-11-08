У Саакашвили заподозрили туберкулез и деменцию

Адвокат Хачапуридзе сообщил, что у Саакашвили могут найти туберкулез, деменцию и еще более 30 болезней.

8 ноября РИА Новости сообщили, что врачи подозревают у экс-президента Грузии Михаила Саакашвили туберкулез и деменцию, которая не поддается лечению, об этом сообщил его адвокат Шалву Хачапуридзе.

Хачапуридзе подчеркнул, что это и еще 34 болезни пока подозрения и в данном направлении ведется работа.

Адвокат утверждает, что политик очень ослаб и практически не ест, а в Грузии ему не становится лучше и за год заключения бывший глава Грузии похудел на 30 килограммов.