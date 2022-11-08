ВСУ сбросили с дрона СВР на подстанцию Глушковской РЭС в Курской области
2022-11-08 18:49
Курский губернатор Роман Старовойт сообщил о попытке ВСУ сбросить с дрона СВР на подстанцию Глушковской РЭС.
Во вторник вечером, 8 ноября 2022 года, губернатор Курской области Роман Старовойт в своём Telegram-канале заявил, что служащие Вооружённых сил Украины предприняли попытку уничтожить подстанцию Глушковских районных электросетей, сбросив с дрона самодельное взрывное устройство на трансформаторную.
Старовойт уточнил, что в результате произошедшей атаки украинских военнослужащих в Курской области жертв и пострадавших нет, подстанция получила минимальные повреждения, электроснабжение в Глушковском районе не нарушено.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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