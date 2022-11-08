Двое десятилетних мальчиков убили двухлетнего малыша Джеймса Балджера, и никто их не остановил

Десятилетние подростки увели от людей, издевались и убили двухлетнего ребенка Джеймса Балджера, и никому не приходило в голову, спросить, куда они ведут малыша.

Убийство Джеймса Балджера является сегодня случаем, который рассматривается в криминалистике как учебный в том, что касается преступлений, совершаемых несовершеннолетними. Его также изучают преподаватели, воспитатели и психологи, и стараются донести до взрослых, к чему может привести их невнимательное отношение к детям.

Дело в свое время было громким. А в 2009-м году в саду памяти в Великобритании, где произошла эта трагедия, были посажены деревья в память о погибшем малыше. Те, кто совершил это убийство, уже к тому времени были свободны, поскольку суд учел малолетний возраст преступников, и дал максимально мягкое наказание ввиду особых обстоятельств дела.

Чудовищное преступление произошло двенадцатого февраля 1993-го года. Мама Джеймса взяла его с собой в торговый центр. Мальчик не слушался, как и все дети его возраста, а потому мать оставила его у входа в мясной отдел совсем ненадолго.

Ребенка увидели двое десятилетних детей, которые прогуливали школу и баловались мелким воровством. До этого они уже стащили краску и батарейки в магазине. Малолетние преступники не выдали, кто именно подал идею увести ребенка, но до Джеймса они уже пытались похитить другого ребенка, однако им помешали взрослые. У них был изначальный план столкнуть малыша на дорогу.

Выставленные камеры видеонаблюдения засняли, как мальчики уводили Джеймса из торгового центра. Мимо них прошло не менее тридцати восьми взрослых людей, и только два человека задали вопрос, куда они ведут ребенка. Один из преступников, чьи имена скрывались во время следствия и суда, ловко соврал, что ребенок заблудился, и они ведут его в полицию, и что это их младший братишка. Его слова показались заинтересовавшимся прохожим убедительными.

Уведя ребенка от посторонних глаз, преступники стали бить и издеваться над ним. Они засовывали ему в рот батарейки, раздевали, били, и обливали краской. Сексуальной подоплеки в преступлении зафиксировано не было. От полученных повреждений мальчик скончался. Судмедэксперты установили сорок две травмы, включая множественные переломы черепа.

Уже мертвого ребенка малолетние преступники оставили на железнодорожном полотне, и тело переехал поезд. Его нашли только через два дня после происшествия.

Найти убийц получилось не сразу, поскольку на видео изображения лиц были нечеткими. Их задержали и началось следствие. Дело в том, что в Великобритании уголовная ответственность наступает с десятилетнего возраста. На допросах они вели себя по-разному. Один пытался изворачиваться, другой плакал. Было выявлено, что дети происходят из неблагополучных семей. Но в школе они были довольно тихими, не считая того, что часто прогуливали уроки.

Во время следствия их содержали отдельно друг от друга, на суде использовались записи допросов, а контакт с преступниками по видеосвязи имел только судья. Было уделено много внимания сохранению анонимности. В итоге оба получили по восемь лет заключения.