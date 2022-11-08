Самый старый долгожитель на земле Мбхат Гото прожил сто сорок шесть лет: в чем его секрет

Сто сорок шесть лет: рекорд долгожительства принадлежит индонезийцу Мбхату Гото, это подтвержденный факт, в который не все готовы поверить.

Это кажется невероятным, но человек, сумевший прожить сто сорок шесть лет действительно существует. Это индонезией Мбхат Гото. При этом его рекорд долгожительства подтвержден официально. Так, благословение это или проклятие, такая долгая жизнь? Давайте попробуем узнать?

Сам долгожитель в последние свои годы говорил, что ожидал смерти, но она все время отказывалась за ним приходить. Он пережил всех своих четырех жен и всех детей, что само по себе очень тяжело, поэтому неудивительно, что желание жить в нем постепенно угасало.

Мбхат Гото говорил, что самым тяжелым для него было просыпаться каждое утро и вспоминать своих жен, детей и братьев, которых уже не было с ним. В то же время он старался помнить только самые хорошие моменты, и это привносило в его жизнь радость.

Нужно отметить, что дедушка Гото был любим своей многочисленной родней. Его постоянно навещали его внуки, правнуки и праправнуки. Когда его просили поделиться секретом столь долгой жизни, он говорил, что его всегда окружали родные и любимые люди, его семья. А если твоя душа полна любви, это и есть тот двигатель, который дает силы, чтобы жить.

Есть и еще одна черта характера, которая свойственна большинству жителей острова Ява, откуда родом Мбхат Гото: терпение и умение смиренно принимать и радости, и горести, которые посылает жизнь. Долгожитель говорил, что всегда умел довольствоваться тем, что имеет, и радоваться этому. Он не привык жаловаться на жизнь, хотя безоблачной она у него не была.

В последние годы Гото практически ослеп, и не мог уже сам позаботиться о себе, хотя ум и память его оставались ясными. Он любил рассказывать о тех событиях, которым был свидетелем, и о которых уже можно узнать только из учебников истории.

В его биографии есть даже участие в войне с японцами, а также долгие годы непростого труда, чтобы обеспечить семью. В последние годы он любил слушать радио, и иногда пройтись по двору, чтобы размяться.

За двадцать пять лет до кончины Мбхат Гото заказал себе надгробную плиту, и хотел поскорее отправиться следом за своими родными, которых ему было суждено пережить на многие годы. Умер долгожитель пять лет назад, да и то, судя по всему, по своей воле.

Одно время ему стало нездоровиться, и внуки отправили его в больницу, но Гото отказался там оставаться, и вернулся домой, после чего отказался пить и есть, а потом уснул и не проснулся. Удивительным является еще и тот факт, что Мбхат Гото был заядлым курильщиком, но при этом легкие его были здоровы, хотя это, скорее, исключение, нежели правило. И курить, конечно, чтобы стать долгожителем, начинать точно не стоит!