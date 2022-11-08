Учитель и организатор турпоходов Анатолий Сливко подвешивал детей за ноги, и наблюдал за их предсмертными судорогами

Анатолий Сливко казался примерным гражданином и учителем, пока не обнаружилось, что он издевался над детьми, а некоторых даже убил.

Анатолий Сливко окружающим казался едва ли не образцом советского гражданина. В основное время он, как и многие, трудился на заводе, а кроме работы организовал для трудных подростков туристический клуб.

Он сам организовывал и продумывал маршруты походов, причем даже дальних, в различных частях Советского союза. В программу входили ночевки с палатками, а также сплавы по рекам, что позиционировалось как возможность положительного влияния и воспитания детей из неблагополучных семей, которыми родители практически не занимались.

На деле же у подобного рвения и внимания к почти беспризорным мальчишкам была мрачная и страшная вторая сторона. Анатолий Сливко был садистом и маньяком. Сформировалось психическое отклонение у него на фоне сильнейшей детской травмы. Дело в том, что во время Великой Отечественной войны, когда сам Сливко был ребенком, ему довелось увидеть, как фашист убивает ребенка.

Позднее травма зафиксировалась в психике, когда он увидел, как мотоцикл насмерть сбил подростка. С тех пор он стал одержим созерцанием чужих страданий. Для того, чтобы не вызывать подозрений, Анатолий Сливко женился. Но интереса к жене, равно как и к другим женщинам у него не было. Тем не менее, у пары родилось двое мальчиков, которыми отец практически не занимался, поскольку постоянно был в походах со своими воспитанниками.

Самим же подопечным Сливко говорил, что у них есть возможность поучаствовать в секретном деле на уровне государства, а по факту, уйдя подальше от людей, он подвешивал подростков за ноги вниз головой, и смотрел, как они страдают в конвульсиях. Это болезненное созерцание чужих страданий доставляло маньяку невероятное удовольствие. Он охотно снимал происходившее с детьми на камеру.

Целью убивать детей Сливко, тем не менее, не ставил, поэтому в большинстве эпизодов он вынимал их из петли буквально за несколько мгновений до гибели. Поскольку дети к тому моменту уже теряли сознание, рассказать толком о происходящем они не могли.

Но по мере того, как аппетиты Сливко росли, он стал терять контроль над ситуацией, и семеро детей погибло в результате организованных им пыток. Деятельность маньяка продолжалась более двадцати лет. За это время через пытки прошло более пятидесяти мальчиков.

Потом он говорил, что страх он испытал после гибели первого ребенка, а потом успокоился. Неблагополучных детей не искали, к тому же Сливко находил правдоподобные поводы исчезновения детей.

Преступная деятельность маньяка выплыла наружу после того, как один из участников его экспериментов рассказал об этом приятелю. Тот поведал об этом взрослым, и Анатолием Сливко заинтересовалась милиция. Найденный архив фото и видеозаписей доказал его вину. Маньяка приговорили к расстрелу в 1989-м году.