Снайпер-герой Семен Номоконов подстрелил триста восемьдесят шесть фашистов и стал кавалером ордена Ленина

Щуплому и хиленькому солдату родом из тайги Семену Номоконову фатально не везло, пока однажды у него не обнаружился снайперский талант.

Семен Данилович Номоконов происходил из тунгусов, и, как и большинство представителей его народа, с ранних лет научился владеть охотничьим ружьем, ведь охота издревле давала его предкам пропитание.

Когда Номоконову исполнилось уже сорок лет, началась Великая Отечественная война, и он солдатом попал на фронт. Среди других военных он ничем не выделялся. Вернее, выделялся, но не в лучшую сторону: маленького роста, щупленький необразованный мужичок-тунгус с трубкой вряд ли мог претендовать на какие-то выдающиеся действия.

Поэтому его отправляли служить то санитаром, то хлеборезом, то кладовщиком. И на каждой должности не обходилось без казусов. Из-за недостатка физической силы ему было тяжело вытаскивать раненых, и зачастую он просто не мог этого сделать. Да, и кладовщик из него вышел так себе: он то и дело выдавал солдатам форму и сапоги не по размеру. Эдакий недотепа!

Поэтому до поры до времени никто не мог и предположить, что этот низенький неприметный парень на самом деле блестящий снайпер. Однажды Номоконов случайно подстрелил из своей винтовки-трехлинейки немецкого снайпера под Старой Руссой. С того дня Семен стал отмечать каждого подстреленного врага в виде насечки на курительной трубке, поскольку портить казенную винтовку такими пометками было нельзя.

После того как Номоконов застрелил пятерых немцев, отбивая у них советского лейтенанта с ранением, он привлек внимание комвзвода снайперов. На тот момент у него на трубке было уже двадцать восемь пораженных мишеней.

Сослуживцам Семен Номоконов казался странным таким таежным шаманом, ведь на задание он уходил в сплетенных из конского волоса броднях, с шнурками, осколками зеркал. Они думали, что снайпер колдует по обычаям своего народа. На деле же он использовал эти предметы для маскировки: дергая за шнурки имитировал движение запасных касок на шестах, используя зеркальце провоцировал противника на выстрел, а бродни делали его движения практически бесшумными.

Мало кто из снайперов мог превзойти Семена Номоконова по части маскировки. В итоге на момент окончания войны у Номоконова было уже триста восемьдесят шесть насечек на трубке. Среди пораженных целей значился даже немецкий генерал-майор, который приезжал с военной инспекцией на Валдай.

Семен Номоконов был удостоен за свои навыки снайпера многими военными наградами, среди которых также значится и почетный орден Ленина. О чем говорит эта история? О том, что важно найти свое дело, в котором ты будешь успешен!